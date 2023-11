VELA America's Cup: a Jeddah le regate preliminari

Dalla Catalogna all'Arabia Saudita: l'America's Cup prosegue con le regate preliminari, in avvicinamento al grande evento che si terrà ancora a Barcellona a fine 2024. Nel weekend invece si torna in acqua nel Mar Rosso, più precisamente a Jeddah. Il 30 novembre e il 1° dicembre si disputeranno tre regate di flotta al giorno, ovvero con tutti gli equipaggi protagonisti: il Team New Zealand – detentore della Vecchia Brocca conquistata nel 2021 – i britannici di Ineos, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di K Challenge e, ovviamente, Luna Rossa. Il sodalizio italiano si è allenato duramente in questi ultimi mesi: dopo aver tenuto testa a New Zealand due anni fa ad Auckland, il sogno di alzare nuovamente la Coppa America è vivo più che mai.

E intanto queste regate preliminari possono servire per migliorare soprattutto l'amalgama del gruppo, anche perché a Jeddah non si gareggerà con gli AC75 – realizzati in autonomia da ogni squadre e quindi differenti tra loro – ma con gli AC40, dei motoscafi One Design uguali per tutti i team. Gran chiusura, poi, il 2 dicembre: altre due regate di flotta e poi la finale in modalità “match race” - proprio come in Coppa America – tra le due migliori formazioni.

