America's Cup: esordio in salita per Luna Rossa sconfitta dai kiwi

Una sconfitta e una vittoria per Luna Rossa nella prima giornata delle World Series che, nel golfo di Auckland, hanno ufficialmente aperto la 36ª Edizione dell'America's Cup. La prima delle quattro regate ha visto impegnata l'imbarcazione italiana contro i campioni in carica di New Zealand. A vincere sono stati i detentori della coppa che hanno tagliato il traguardo con un margine di di 3'13'. Il riscatto degli italiani nella terza regata, con il successo di Luna Rossa ai danni dei britannici di Ineos Team UK, costretti al ritiro per un problema all'imbarcazione. Prima parte di regata combattuta con il challenger italiano che ha preso il sopravvento con un vantaggio di 1'09".





In Race 4 American Magic ha sconfitto a sorpresa New Zealand al termine di un testa a testa chiuso dall'AC75 del New York Yacht Club con un vantaggio di 12'' sui campioni in carica. Prossima sfida questa notte quando Luna Rossa affronterà due volte American Magic. Si prospetta una notte in bianco per gli appassionati di vela.