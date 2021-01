VELA America's Cup: Luna Rossa alle finali di Prada Cup

America's Cup: Luna Rossa alle finali di Prada Cup.

Luna Rossa ha fatto la gara perfetta, surclassando American Magic in Race 3 (con 25" di vantaggio) e Race 4 (con ben 4 minuti di distacco). Raggiunge così gli inglesi di Ineos alle finali della Prada Cup, che si terranno dal 13 febbraio. Senza una vera pressione gli italiani non hanno commesso errori e hanno conquistato con facilità i due punti. Luna Rossa si è dimostrata affidabile e ben preparata in ogni condizione.

