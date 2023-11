VELA America's Cup: Luna Rossa vince gara3 ed è 2ª Nella prima giornata delle Regate Preliminari l'equipaggio italiano è a -4 da New Zealand, impostasi nelle prime due prove.

America's Cup: Luna Rossa vince gara3 ed è 2ª.

Luna Rossa ha vinto la terza gara della prima giornata delle Regate Preliminari di Coppa America. L'equipaggio italiano precede Orient Express e Alinghi. Solo quinta invece New Zealand, vincitrice delle prime due gare odierne. Anche un terzo e un quarto posto per Luna Rossa, seconda nella generale a -4 da New Zealand, a quota 18: seguono Alinghi e Ineos a 15, poi Orient Express a 11 e American Magic a 1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: