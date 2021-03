America's Cup, regna l'equilibrio: Luna Rossa e Team New Zealand sul 3-3

Ancora parità nella terza giornata di finale di America's Cup, con due gare fotocopia in cui a decidere è la partenza. Luna Rossa conquista Gara 5, New Zealand si riscatta in quella successiva, rifilando oltre un minuto e mezzo agli italiani. Luna Rossa scrive però di nuovo la storia: è la prima barca azzurra a conquistare tre punti in America's Cup. Domani due nuove sfide nel mare di Auckland, gara 7 e gara 8. Conquisterà la Coppa America, il più antico e prestigioso trofeo velistico del mondo, la barca che vincerà 7 regate.

