America's Cup: rinviata la finale a causa del Covid

L'evento era in programma dal prossimo 6 marzo, con Luna Rossa pronta a sfidare i detentori di Team New Zealand. Tuttavia la prima ministra Jacinda Arden ha annunciato il lockdown di livello 3 per la città di Auckland a partire da domenica e per i successivi sette giorni. Questo significa che non si regaterà il prossimo weekend. Al momento almeno fino al 10 Marzo non è prevista la possibilità di tornare in acqua. Il resto del Paese è stato inserito al Livello 2, che limita gli assembramenti. Già durante la finale di Prada Cup, era stata rinviata una giornata di regate tra Luna Rossa e Ineos Uk proprio a causa delle restrizioni legate al Covid.