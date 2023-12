VELA America's Cup: secondo successo per Luna Rossa che insegue New Zealand in classifca

America's Cup: secondo successo per Luna Rossa che insegue New Zealand in classifca.

Un successo per Luna Rossa, due per New Zealand. Il bilancio della seconda giornata di prove preliminare dell'America's Cup è nel segno dei kiwi. Dopo le tre regate di flotta della prima giornata, la seconda si è aperta nel segno dell'equipaggio italiano formato da Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Il team azzurro ha conquistato la vittoria nella prima regata, mentre a New Zealand è andata la successiva fleet race al termine di una bella sfida con Luna Rossa. Nella race 6 altro successo di New Zeland, con American Magic seconda e Alinghi che ha superato Luna Rossa. Team italiano penalizzato per una virata non concessa alla partenza. La classifica generale vede al comando New Zealand con 49 punti davanti a Luna Rossa con 38. Alinghi è terzo con 27. Domani sono in programma le ultime due race, al termine delle quali le due migliori imbarcazioni si sfideranno nel match race finale, che comunque non comporta vantaggi per l'America's Cup 2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: