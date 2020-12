America's Cup World Series, 1-1 tra Luna Rossa e American Magic

Per il secondo giorno di fila, Luna Rossa impatta. Stavolta l'1-1 è con American Magic, ora appaiata in vetta alle America's Cup World Series insieme a Team New Zeland, facile sul sempre sconfitto Ineos Team UK. Yankee e Kiwi comandano con un record di 3-1, mentre l'imbarcazione italiana segue con due vittorie e altrettante sconfitte.







Il turno mediano del torneo di preparazione alla Prada Cup – prologo della Coppa America vera e propria – si svolge con vento tra 10 e 12 nodi e condizioni perfette. Nella prima regata della sfida American Magic paga caro un evidente errore in virata, che permette a Luna Rossa di prendersi un vantaggio di 30”. Una strambata al passaggio intorno alla boa rischia di compromettere la fuga dell'equipaggio di Serena, che però tiene sul ritorno avversario e vince di 12”. Il secondo round invece non comincia mai, di fatto: Luna Rossa deve scontare una penalità in partenza e alla prima boa è già staccata di 300 metri, con American Magic che si difende senza patemi dai tentativi di rimonta e al taglio del traguardo ha 30” di margine.