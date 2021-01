PRADA CUP American Magic battuta, Luna Rossa vola in finale sfidanti

La Luna è Rossa e velocissima. Vola sull'acqua e conquista la finale della Prada Cup. 4-0 senza lasciare ad American Magic nemmeno le briciole. Un'altra notte da sogno per lo scafo italiano che ha replicato nella terza e nella quarta quanto successo nelle prime due regate, a testimonianza di una supremazia tecnica mai in discussione. A far la differenza anche oggi le due buone partenza di Luna Rossa, soprattutto nella prima quando poi con una buona manovra gli italiani sono riusciti a regattare sul lato destro del campo di gara migliore per via del vento.

Mezzo brivido solo quando gli americani, indietro di 40 secondi, si riportano a 20. Ma la reazione al momento di difficoltà stabilizza le distante e la Luna la vince con 35 secondi di margine. La barca americana, danneggiata dalla scuffia del round robin e riparata a tempi di record non è performante come prima. Ma sono soprattutto i progressi di Luna Rossa a scrivere una semifinale senza storia. Come la quarta regata, poco più che un allenamento per l'equipaggio azzurro. Luna Rossa è così la quinta barca italiana a raggiungere la finale sfidanti. Dopo Il Moro nel '92, e le quattro lune (2000, 2007, 2012, 2021). Ora la lunga sfida agli inglesi di Ineos dal 13 febbraio al meglio delle 13 regate.

