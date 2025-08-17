TENNIS Anche a Cincinnati sarà Sinner-Alcaraz Al Masters 1000 di Cincinnati sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz in finale: battuti rispettivamente Atmane e Zverev.

Anche a Cincinnati sarà Sinner-Alcaraz.

L'ennesimo capitolo della saga “Sincaraz”: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ancora una volta rivali. Ancora una volta pronti a giocarsi un titolo. Il Masters 1000 di Cincinnati sarà una questione tra l'azzurro e lo spagnolo che si ritroveranno in finale per la quarta volta in stagione: a Roma e Parigi trionfò Carlitos, a Wimbledon – ultimo precedente – toccò però a Jannik. Sul cemento dell'Ohio parte con i favori del pronostico il n.1 al mondo, che – con il successo su Atmane in semifinale – ha centrato la vittoria numero 200 su questa superficie. Dall'altra parte però c'è il n.2 che qualcosina ha concesso nel corso del torneo statunitense ma è arrivato a giocarsi questa finale con pieno merito.

Lunedì, alle ore 21 italiane, Sinner proverà a confermarsi a Cincinnati dopo aver già vinto lo scorso anno. Alcaraz invece continua nella propria rincorsa alla vetta del ranking ATP, in bilico da qui a fine anno.

Per arrivare a giocarsi la finale il tennista italiano – nel giorno del suo compleanno - ha messo fine alla favola di Terence Atmane, rivelazione di questo torneo. N.136 al mondo e in grado di eliminare in serie Fritz e Rune, il francese ci ha provato ma non ha potuto nulla contro l'alieno – come da lui stesso definito – di Sesto Pusteria. Nel primo set però le variazioni mancine del transalpino hanno messo in difficoltà Sinner, che si è imposto soltanto 7-6 al tie-break.

Brividi prima di sciogliersi e dilagare nel secondo parziale, chiuso con un comodo 6-2. Ancor più comodo invece il successo di Alcaraz che si è imposto 6-4 6-3 su Alexander Zverev in un match pesantemente condizionato dai problemi fisici del tedesco, vittima di un malessere all'inizio del secondo set.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: