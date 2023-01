BASEBALL Anche Bologna rinuncia alla Coppa dei Campioni

Anche Bologna rinuncia alla Coppa dei Campioni.

Dopo il San Marino anche la Fortitudo Bologna rinuncia alla Coppa dei Campioni. Alla base della decisione, la formula del torneo, ritenuta vecchia e obsoleta e non più sostenibile dal punto di vista economico. Si parla di almeno 30.000 euro per una settimana, ai quali vanno aggiunti altri 3.000 euro per l'iscrizione ed anche i trasporti interni che saranno a carico della società. A rappresentare dunque l'Italia nella prossima Coppa dei Campioni in programma in Olanda dal 6 al 10 giugno, ci sarà solo il Parma, squadra vincitrice delle ultime due edizioni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: