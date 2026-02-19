CICLISMO Ancora Italia all'Uae Tour: 4^ tappa a Jonathan Milan, guida Tiberi Il velocista vince in volata, terza è suo fratello Matteo, al primo podio World Tour

Seconda vittoria consecutiva per un italiano nel Tour degli Emirati Arabi Uniti. Dopo il successo di Antonio Tiberi nella terza tappa, Jonathan Milan della Lidl-Trek si prende la quarta in volata, battendo Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e il proprio fratello, Matteo Milan (Groupama-FDJ United), che ottiene il primo podio World Tour della carriera.

Un finale di tappa che era scritto, su un percorso disegnato per i velocisti, che non muove nulla in classifica generale. Dopo quattro giornate comanda ancora l'italiano Tiberi, che era andato in Maglia rossa dopo la terza giornata. Alle sue spalle, con 21 secondi di ritardo, Isaac Del Toro, messicano che corre con licenza sammarinese, terzo è Harold Tejada (XDS Astana Team), staccato di un minuto dalla vetta.

