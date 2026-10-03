TENNIS Ancora problemi al ginocchio, Sinner salta pure Shanghai All'altoatesino sarebbe stato consigliato di proseguire con la terapia conservativa. In dubbio anche il resto della stagione

Ancora problemi al ginocchio, Sinner salta pure Shanghai.

Jannik Sinner non ci sarà neanche a Shanghai. Dopo aver rinunciato agli Us Open e a diversi altri tornei, l'italiano salterà anche la seconda competizione in programma in Cina e per cui si era iscritto alle liste provvisorie (aveva già fatto altrettanto con l'Atp di Pechino).

Non è ancora risolto il problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi dopo il trionfo di Wimbledon, ma sembra che il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico che ha consultato in questi giorni, gli abbia sconsigliato di procedere con un intervento, proseguendo con le terapie conservative per affrontare le infiammazioni ai tendini del ginocchio destro che sta affrontando.

Tra il 21 e il 24 ottobre c'è in programma il Six Kings Slam, in Arabia, eppure ora la sua partecipazione sembra molto in dubbio, così come il prosieguo della sua stagione, che avrebbe in serbo anche un altro giro alle Atp Finals.

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