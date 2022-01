Dorothea Wierer ha vinto la mass start femminile di Biathlon sulla distanza dei 12.55 km in programma ad Anterselva e valida come settima prova della Coppa del Mondo, l’ultima prima dei Giochi di Pechino. Si tratta del primo successo stagionale per la tre volte campionessa del mondo. La Wierer ha preceduto di tre secondi la bielorussa Alimbekava. Terza piazza per la francese Chevalier.