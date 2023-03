CICLISMO Antonio Tiberi è stato sospeso dalla Trek-Segafredo Ho fatto un grosso errore - ha dichiarato Tiberi - un gesto stupido e irresponsabile

Antonio Tiberi è stato sospeso dalla Trek-Segafredo.

La squadra ciclistica ha deciso di sollevare l’atleta dall’attività agonistica per un mese: non correrà il trofeo Laigueglia in programma domani e resterà fermo almeno fino al 28 marzo. Tiberi la scorsa estate si è reso protagonista di un bruttissimo episodio. Con una carabina ad aria compressa ha sparato e ucciso un gatto che apparteneva al Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati. Il ciclista che risiede nella piccola Repubblica, è stato condannato ad una multa di 4.000 euro. La Trek-Segafredo non era a conoscenza della vicenda e ha adottato questo provvedimento ma non sono esclusi ulteriori decisioni nei confronti di Tiberi. "Ho fatto un grosso errore - ha dichiarato il giovane corridore - un gesto stupido e irresponsabile"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: