Aperti i Giochi Olimpici a Pechino.

Pechino accende l'Olimpiade, gelata da 10 gradi sottozero a da alcune assenze infuocate: gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'Australia non hanno rappresentati diplomatici alla Cerimonia. Allo sport si chiede l'ennesimo miracolo. Le tribune sono piene al 60 per cento della capienza, compromesso di questa difficile convivenza tra sport e virus. Sfilano le delegazioni e sale l'emozione, a San Marino è ora di pranzo quando entrano allo stadio Anna Torsani e Matteo Gatti: entrambi fanno sventolare la bandiera e anticipano di qualche passo Nicole Valcareggi e Giacomo Dolcini. In tribuna i vertici del Cons: il Presidente Gian Primo Giardi e il Segretario Generale Eros Bologna. Non c'è invece il Capo Missione Gian Luca Gatti, rimasto a San Marino perché positivo al Covid. Chiude la Cina, paese ospitante e l'Italia subito prima in qualità di paese organizzatore della prossima. Il sorriso e l'entusiasmo che l'accompagna sono quelli di Michela Moioli portabandiera aspettando la riabilitazione di Sofia Goggia. Sono 91 le nazioni in gara, tutto il mondo sportivo per dare alla pace una possibilità, dice il Presidente del CIO Bach citando John Lennon. Poi il premier Xi Jinping dichiara aperti i Giochi, mentre negli impianti e località deputate già si gareggia. C'è chi punta al podio e chi semplicemente a raccontare di esserci stato, mentre la Cina tirata a lucido ospita competitiva e cordiale il meglio degli sport invernali.

