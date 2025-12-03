BIATHLON Apoteosi Wierer: è sua la 15km individuale di Östersund A dieci anni dal primo successo in Svezia, Dorothea Wierer si ripete trionfando nella 15km individuale sulle nevi svedesi, prova di apertura della Coppa del Mondo di biathlon. Alle spalle della 35enne azzurra la finlandese Seinamo e la francese Bened.

Dieci anni cambiano tutto. Oppure no, se ti chiami Dorothea Wierer. Il 4 dicembre 2015 firmava a Östersund la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Il 2 dicembre 2025, nello stesso format, sulla stessa neve e con la stessa fame, l’azzurra torna dominatrice, aprendo la stagione di biathlon con un successo che vale molto più di una semplice statistica. La fuoriclasse altoatesina conquista la 15 km individuale, prima gara in singolare dell’inverno, centrando la 17ª vittoria nel massimo circuito e il settimo successo nella specialità. È la sesta affermazione personale nella località svedese, il luogo dove ha costruito parte della propria leggenda: dai podi di Coppa all’oro mondiale nella mass start del 2019. Una seconda casa.

Per raccontare la giornata di Wierer non bastano i numeri, anche se parlano chiaro: 18/20 al poligono, 13° tempo sugli sci a meno di otto secondi da una scatenata Braisaz, shooting time da manuale – secondo complessivo - e rimonta decisiva nell'ultimo giro con 3 decimi guadagnati sulla finlandese Leinamo che sembrava lanciata verso il successo. Tre decimi che valgono doppio: la vittoria e il ritorno al pettorale giallo, che non indossava da 1832 giorni, dal 29 novembre 2020. Ed è proprio per questi momenti che Wierer ha deciso di proseguire fino a Milano-Cortina 2026, nel suo ultimo giro di pista da atleta.

Alle spalle della 35enne altoatesina, due ragazze che rappresentano il futuro del biathlon internazionale: la stessa Leinamo, classe 2002, e Camille Bened, classe 2000. Lisa Vittozzi è decima al rientro dopo un anno sabbatico, con tre errori ma un ottimo settimo tempo sugli sci, Michela Carrara si ferma al 22° posto a causa dei cinque errori al poligono.



