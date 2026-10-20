AQUABIKE Aquabike, Johansson è il campione del mondo. San Marino cerca l'ingresso nel circuito A Olbia, ultima tappa, c'era anche l'Aquabike San Marino, in gara nel Campionato italiano. L'obiettivo è salire di livello

Il porto di Olbia ha eletto il campione del mondo di aquabike, con il Regione Sardegna Gran Prix of Italy, ultima tappa, come ormai di consueto, del campionato iridato. Lo svedese Samuel Johansson ha vinto il titolo con 125 punti, due soli più rispetto Gyorgy Kasza (123 punti) e quattro in più del francese Francois Medori (121 punti). A Olbia, Kasza aveva rimontato fino a vincere la Moto 2 e a mettersi in corsa per un titolo che ancora non aveva vinto, salvo poi essere penalizzato nella Moto 3, al pari di Medori, per aver tagliato il percorso, e dire addio ai sogni di gloria.

Assegnati anche gli altri titoli iridati, compreso quello della Ski Gp1, in cui il belga Quinten Bossche ha vinto tutte le prove della stagione, tra Campionato europeo e Campionato mondiale, prendendosi anche la gara di Olbia, pur partendo dall'ultima piazza. Al femminile, vince la francese Jessica Chavanne, mentre nel freestyle c'è il settimo titolo mondiale della carriera per Rashid Al Mulla, che vince il gp sardo grazie a un doppio backflip riuscito all'ultima Moto.

Accanto ai 160 piloti in gara per il Mondiale, c'erano anche quelli arrivati a Olbia per il Campionato italiano, dov'era rappresentato pure il Titano. L'Aquabike San Marino era in gara con due piloti: Federico Emanuele Raggini, arrivato quinto con 106 punti, ed Edoardo Tonelli, decimo, con 65 punti. Non solo, la presenza nel paddock olbiese è stata utile anche per allacciare relazioni, tra la visita del presidente della Federazione italiana motonautica, Giorgio Viscione, e dei rappresentanti di altre federazioni estere. Lo scopo è chiaro e l'intenzione è dichiarata: anche San Marino vuole partecipare al Mondiale. E vuole farlo in tempi stretti, magari già dall'anno prossimo.

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