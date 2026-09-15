TIRO CON L'ARCO Arco, assegnati i titoli di Coppa del mondo: quattro campioni inediti Vincono Bommadevara e Horackova nell'olimpico, Wiener e Ruiz nel compound. Delusione Brady Ellison, fuori subito come gli italiani Nespoli e Di Francesco

Arco, assegnati i titoli di Coppa del mondo: quattro campioni inediti.

È stato un anno di prime volte alle finali della Coppa del mondo di tiro con l'arco, che hanno visto quattro nuovi campioni su quattro, due nel compound e due nell'arco olimpico. In Messico, Dhiraj Bommadevara è diventato il primo arciere indiano a vincere un oro individuale al maschile nell'evento di fine stagione, con l'arco olimpico. La finale delle prime volte, con il giapponese Junya Nakanishi, è stata tiratissima, decisa alla freccia di spareggio dopo il 5-5 della fase a set, con un 10 di Bommadevara e un 9 dell'avversario. Il bronzo è andato al campione olimpico di Tokyo 2020, il turco Mete Gazoz, vincente per 6-0 sul francese Jean-Charles Valladont, mentre il favorito Brady Ellison e l'italiano Mauro Nespoli erano usciti al primo incontro.

Nell'olimpico femminile, Marie Horackova porta alla Cechia il primo titolo in assoluto. In finale, la campionessa del mondo 2023, non ha concesso vittorie di set alla tedesca Katharina Bauer, venendo premiata con un 6-2 e l'oro per la propria grande costanza di rendimento. Terza è la turca Elif Gokkir, bronzo allo spareggio contro la messicana Alejandra Valencia Trujillo, la quale, ai quarti, aveva eliminato l'italiana Roberta Di Francesco.

Nel compound maschile continua la striscia sfortunata di Mathias Fullerton, che perde un'altra finale per un solo punto. A batterlo è l'austriaco Nico Wiener, 148/150 a 147. Già campione del mondo nel 2021, nonché più volte campione del mondo ed europeo nella specialità 3D, Wiener aggiunge un altro titolo alla propria bacheca. Terzo è Rodrigo Gonzalez De Alba, vincente per 149 a 147 sul colombiano Pablo Zuluaga.

L'oro al femminile è andato ad Alexis Ruiz, con un pizzico di fortuna, ma anche dei nervi saldissimi in finale. La statunitense ha battuto per 145-144 la messicana Andrea Becerra, attesissima dal pubblico di casa, proprio all'ultima freccia. Il pizzico di fortuna, per Ruiz, era arrivato in semifinale, dove la nove volte campionessa Sara Lopez ha mancato il bersaglio con una freccia alla quarta volée, quando conduceva. La colombiana si è poi rifatta vincendo il bronzo contro Ella Gibson, ma l'appuntamento con il 10° titolo e con la storia è rimandato quantomeno di un anno.

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