Arco, i criteri di qualificazione olimpici: salgono i punteggi minimi, si parte nel 2027

La Federazione mondiale di tiro con l'arco, World Archery, ha ufficializzato le modalità di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, linee guida che interessano anche San Marino. Il numero degli arcieri che saranno ai Giochi resta uguale, 128, ma aumentano gli standard richiesti per partecipare e, con l'ingresso dell'arco compound e l'aggiunta di una sesta gara da medaglie, si riduce il numero di squadre di arco ricurvo (detto anche olimpico) che saranno sulla linea di tiro.

Ufficialmente, la finestra di qualificazione si aprirà con i Mondiali del 2027, anche se alcune carte olimpiche saranno assegnate prima in eventi multidisciplinari, come i Giochi asiatici. Sale di 10 punti il punteggio minimo da registrare in un ranking round per potersi qualificare ai Giochi: 650 per gli uomini, 620 per le donne, su un massimo di 720. A livello di squadre, si scende da 12 terzetti al maschile e 12 al femminile a 8 e 8. Le federazioni che riusciranno a qualificarne una (tra Mondiali, campionati continentali, tornei di qualificazione e Torneo preolimpico) avranno diritto a tre quote anche nella gara individuale dello stesso genere della squadra ammessa ai Giochi. Chi non ci riuscirà, avrà al massimo una carta olimpica per le gare individuali.

Fermo restando che le quote saranno assegnate alle singole federazioni nazionali – che poi decideranno come distribuirle tra i propri tesserati – e che otto spetteranno di diritto agli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, le restanti 28 (per genere) saranno così assegnate nel corso del biennio di qualificazione: 3 agli e alle atlete con il miglior piazzamento tra le squadre non qualificate ai Mondiali, 5 ai campioni degli eventi di mixed team nei campionati continentali, 6 ai campioni e vicecampioni continentali, 10 ai vincitori dei tornei continentali di qualificazione, 2 andranno al primo e al secondo qualificato del torneo preolimpico.

Infine, e questo potrebbe interessare San Marino in caso non arrivassero qualificazioni tramite piazzamenti, World Archery distribuirà 4 quote, due maschili e due femminili, alle federazioni più piccole per garantire una maggior rappresentatività. La FSTArco sta oggi puntando soprattutto su Giorgia Cesarini e su Kristina Pruccoli per il proprio progetto olimpico, con la prima che ha già partecipato ai Giochi facendo una bellissima figura a Parigi e la seconda che in pochi anni si è già affermata con l'arco nudo e ora punta al grande salto. La speranza della Federazione è di vedere almeno un arciere del Titano con l'arco in mano a Los Angeles, tra due anni.







