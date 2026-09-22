TIRO CON L'ARCO Arco, il riccionese Francesco Gregori campione italiano nel tiro di campagna Il 24enne del G. S. Marina militare vince a Benevento e punta ai Mondiali di Yankton. Per lui una stagione ricca di successi

Arco, il riccionese Francesco Gregori campione italiano nel tiro di campagna.

Il riccionese Francesco Gregori è per la prima volta campione italiano assoluto di tiro con l'arco nel tiro di campagna. L'atleta del Gruppo sportivo della Marina militare, tesserato anche con l'Arco Club Riccione come società secondaria, ha vinto i Campionati italiani H+F (Hunter&Field) che si sono svolti lo scorso weekend in Campania, nella categoria arco ricurvo (detto anche olimpico).

I campionati H+F sono quelli in cui si tira su delle visuali di carta bidimensionali, di quattro tipi di larghezza, poste però in zone boschive, non per forza in piano, e a distanze sia conosciute, sia sconosciute. Una specialità particolarmente tecnica, in cui Gregori ha ottenuto in qualifica un secondo posto di classe, tra i senior maschili, con il punteggio di 361 su un massimo di 432, contro i 377 di Matteo Borsani (Fiamme gialle), primo, ma davanti a due veterani della Nazionale ed espertissimi della disciplina come Federico Musolesi (Aeronautica militare) e Massimiliano Mandia (Fiamme azzurre), a 358 e 345. Punteggi alti, a dimostrare il livello della competizione.

Poi è toccato alla fase a scontri diretti per arrivare fino alle sfide per le medaglie. Qui, il riccionese ha eliminato il numero 15 Leonardo Sandri per 91-89, il numero 7 Luca Palazzi per 94-91 e infine lo stesso Musolesi per 64-63 (in semifinale e finale si scagliano meno frecce), prima di prendersi l'oro battendo Mandia per 64-61 all'ultimo atto.

Quelle di Benevento sono solo le ultime due medaglie di una stagione fin qui ricca di successi per il 24enne romagnolo, quella del salto di qualità, che era cominciata con il bronzo individuale di classe e uno assoluto di squadra ai Campionati italiani indoor e soprattutto il titolo assoluto individuale, vinto alla freccia di spareggio contro Borsani, dopo una finale incredibile, con cinque set su cinque pareggiati, di cui tre per 30-30 (punteggio massimo) e due per 29-29.

Al riccionese è mancato un nulla per completare la tripla corona (indoor – outdoor – campagna) perché anche nel Campionato italiano targa, la specialità sui 70 metri che si vede alle Olimpiadi, è arrivato in finale, dopo aver vinto in qualifica il titolo di classe e dopo aver vinto il bronzo di classe con la squadra dell'Arco Club Riccione (insieme a Simone Vernocchi e a Nikolay Vinogradov), ma ha perso per 7-1 contro lo stesso Borsani.

Il 2026 è stato per Gregori anche l'anno della ribalta internazionale, con varie convocazioni con l'Italia. In Coppa del mondo, a Madrid è arrivato il suo primo podio, con la squadra, un terzo posto battendo nella finale per il bronzo gli Stati Uniti del fenomeno Brady Ellison, mentre ai Giochi del Mediterraneo è arrivato un argento individuale, con la sconfitta in finale contro il francese Thomas Chirault, ma dopo aver eliminato, tra gli altri, il campione olimpico di Tokyo 2020, Mete Gazoz. Una stagione incredibile, che fornisce anche delle ottime premesse in vista dei Mondiali di tiro di campagna di Yankton (Stati Uniti), che cominceranno domani e in cui Gregori è un serio candidato per un ruolo da protagonista nell'arco ricurvo.

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