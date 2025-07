TOUR DE FRANCE 2025 Arensman vince la tappa di Luchon-Superbagneres, Pogacar sempre in giallo Tappa all'olandese Arensman, Pogacar vince la volata su Vingegaard. Si ritira Evenepoel

Grande giornata per Thymen Arensman. L'olandese della Ineos Grenadiers entra in una maxi-fuga sul Tourmalet, scatta da solo sul Col de Peyresourde riprendendo la maglia a pois Lenny Martinez e andando a trionfare in solitaria sull'arrivo in salita di Superbagneres. Alle sue spalle la solita coppia Vingegaard-Pogacar, quest'ultimo saldamente in giallo. Si ritira sul Tourmalet Remco Evenepoel.





