MONDIALI FUTSAL Argentina e Brasile sono in semifinale

Sud America avanti tutta nella Futsal World Cup. Argentina e Brasile sono in semifinale nel mondiale ucraino che continua a riservare spettacolo. Nel remake della finale del 2016 ci sono voluti i calci di rigore all'Argentina per aver ragione della Russia. Dopo un primo tempo combattutissimo con tante emozioni, ma senza gol, nella ripresa l'abiceleste la sblocca con Cuzzolino che si procura prima e trasforma poi la punizione del vantaggio. La Russia gioca il tutto per tutto, rischia in contropiede, ma prende decisamente in mano la partita e nel finale Antoshkin riesce a superare Sarmiento in uscita. I supplementari vanno via senza occasioni con le squadre a preferire di non rischiare per giocarsi tutto ai rigori. Sbagliano 2 giocatori per parte, ma l'errore decisivo è di Romulo e manda l'Argentina in semifinale. Nell'altro quarto è bastato un calcio di punizione di Rodrigo a far volare il Brasile in semifinali. Il Marocco è andato ad un passo da entrare tra le prime quattro giocando su livelli altissimi specie nella prima frazione. Dopo una traversa clamorosa, i nordafricani si giocano il portiere di movimento ma i verdeoro tengono il vantaggio minimo fino alla fine.

