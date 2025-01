STAMPA SPORTIVA Argentina squadra dell'anno per la Stampa Sportiva Internazionale Tra i 111 paesi che hanno partecipato alla votazione anche i giornalisti di San Marino. Simone Biles e Armand Duplantis gli atleti del 2024.

È l'Argentina campione del mondo in carica la squadra del 2024. Questo il risultato del sondaggio realizzato tra i giornalisti iscritti alla Associazione Internazionale della Stampa Sportiva. Oltre 500 giornalisti da 111 paesi, tra i quali anche San Marino, hanno scelto la squadra dell'anno. I campioni del mondo hanno raccolto 579 voti superando al fotofinish la Spagna e il Real Madrid. Le Furie Rosse campioni d'Europa hanno ottenuto 552 punti, mentre la squadra di Carlo Ancelotti 532. Ai piedi del podio il quintetto di basket degli Stati Uniti, poi il Barcellona femminile e l'Italia del volley femminile oro olimpico.

I giornalisti sportivi hanno scelto come evento del 2024 le Olimpiadi di Parigi con 1507 voti, quasi il doppio degli Europei di calcio. Terzo gradino del podio Wimbledon. Per quanto riguarda gli atleti sono Armand Duplantis e Simone Biles re e regina per i giornalisti sportivi. La ginnasta americana, che ha vinto tre medaglie a Parigi, si è guadagnata il primo posto del podio con 703 punti, superando la calciatrice del Barcellona e Pallone d'Oro Aitana Bonmati. Terzo posto per la velocista di Santa Lucia, Julien Alfred oro nei 100 metri alle Olimpiadi. Armand Duplantis ha superato invece la concorrenza di Novak Djokovic e Tadej Pogacar terzo. Solo ottavo Jannik Sinner numero 1 del mondo ATP.

