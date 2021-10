Argento Mondiale per le Farfalle Azzurre

Un'altra straordinaria impresa per l'Italia sportiva arriva dai Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica in svolgimento a Kitakyushu in Giappone. Le farfalle azzurre hanno conquistato il secondo posto assoluto dietro la Russia, oro, e davanti alla Bielorussia, bronzo. Dopo il bronzo conquistato ai Giochi Olimpici, la Nazionale Italiana ha confermato il suo alto livello e di poter puntare in tempi ragionevolmente brevi a quel titolo iridato che manca dal 2018. Il quintetto che vediamo all'opera è formata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea.