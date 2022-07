MONDIALI DI SCHERMA 2022 Arianna Errigo è d'argento ai Mondiali di scherma al Cairo La fiorettista di Monza conquista l'argento ma deve arrendersi in finale agli assalti della francese Thibus

Arianna Errigo è d'argento ai Mondiali di scherma al Cairo.

É una Arianna Errigo che fa sognare quella che in pedana al Cairo domina la semifinale del fioretto contro la campionessa olimpica Lee Kiefer. A Tokyo la americana aveva stupito tutti battendo a sorpresa le favorite russe ma un anno dopo deve arrendersi agli assalti della carabiniera di Monza. Stoccate mozzafiato, grinta da vendere e una medaglia d'argento da stringere e mettere al collo. Sono questi i tratti distintivi di Arianna che dopo 8 anni di assenza, conquista il nono podio iridato individuale, dopo l'oro di Budapest del 2013 e di Kazan nel 2014. La semifinale è un vero e proprio duello all'ultima stoccata, dominato inizialmente dall'azzurra che poi però si incaglia nel suo stesso talento e non ritrova fiducia fino al vantaggio dell'americana per 14-13. Alla fine un guizzo, un colpo di coda e la stoccata perfetta che decreta il successo di Arianna.



In finale però la campionessa azzurra deve cedere agli assalti della francese Ysaora Thibus che prende il largo fin da subito e tiene a bada con abilità le stoccate della fiorettista di Monza, aggiudicandosi così la prima medaglia iridata della sua carriera. Protagonista a bordo pedana è stato anche il ct azzurro Stefano Cerioni, che ha preso per mano una Arianna Errigo inizialmente demotivata e delusa dopo i traguardi mancati di Tokyo e l'ha trasformata nella campionessa di oggi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: