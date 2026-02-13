Arianna Fontana è leggenda: 13^ medaglia, come Mangiarotti

Era difficile trovare un modo per rendere ancora più leggendaria una carriera così eccezionale, ma Arianna Fontana ce l'ha fatta, ancora una volta. Sul podio per sei Olimpiadi consecutive, unica atleta azzurra scelta due volte come portabandiera, la valtellinese ha eguagliato il record assoluto dello schermidore Edoardo Mangiarotti come italiano più medagliato alle Olimpiadi - estive o invernali che siano - vincendo l'argento nei 500 metri di short track, suo 13° podio.

Davanti alla 36enne, in una finale quasi mai in discussione, si è piazzata l'olandese Xandra Velzeboer, autrice di una progressione incredibile, dal record olimpico ai quarti al record del mondo in semifinale (entrambi davanti ad Arianna) fino all'oro nell'ultimo atto. Fontana, non potendo raggiungere il primo posto, ha intelligentemente protetto il secondo dall'assalto da Poutsma e Souralt, poi terza.

Per l'italiana è la seconda medaglia in questi giochi, dopo l'oro nella staffetta mista, nonché quinta consecutiva nei 500 metri. Ora, dopo aver eguagliato il record di Mangiarotti, che resisteva dalle Olimpiadi di Roma 1960, Fontana avrà altre tre gare a disposizione per batterlo: i 1000, i 1500 e la staffetta femminile.







