OLIMPIADI INVERNALI Arianna Fontana trionfa nei 500 metri dello short track Prima medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022

Storica medaglia d'oro per Arianna Fontana alle Olimpiadi di Pechino. La pattinatrice azzurra ha vinto la finale dei 500 metri individuali. Per la Fontana si tratta della decima medaglia in carriera.

