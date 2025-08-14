Armand Duplantis, il suo record 6.29 diventa una struttura simbolica

Avesta, cittadina della Svezia capoluogo del comune omonimo della contea di Dalarna, città natale di Helena, madre del campione svedese con passaporto americano Armand Duplantis. Oro a Tokyo 2020 e Parigi 2024, è considerato il più grande astista di tutti i tempi e in generale uno dei più grandi atleti della sua generazione. Durante la sua carriera ha migliorato per 13 volte il record mondiale della specialità e 48 ore fa a Budapest ha ulteriormente, è il caso di dirlo, alzato l'asticella, e l'ha portata a 6.29.

Con una cerimonia semplice ma sentita, ad Avesta, alla struttura già esistente con i precedenti record, sono state cambiate ancora una volta le cifre. La struttura è stata portata esattamente a 6.29. In questo clamoroso 2025 per Duplantis c'è lavoro “forzato” per gli addetti alla struttura, cambiata quest'anno già tre volte: dopo il 6.27, arriva il 6.28 ed ora il 6.29.

Installata per la prima volta nel 2018 quando Armand stabilì il primo record mondiale, saltando 6.17, da allora sia i cartelli, sia l'altezza della struttura hanno dovuto subire continui aggiornamenti, fino agli attuali 6.29. L'asticella fissata a quell'altezza e il cartello con i numeri non fanno altro che proclamare l'orgoglio della città per il suo campione. Naturalmente, siamo adesso vicinissimi alla cifra tonda. E tutta la città di Avesta si augura che sarà proprio Dunplatis a presentarsi per salire sul cesto della piattaforma e installare i numeri del prossimo e in quel caso nuovo record.











