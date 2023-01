TENNIS Aryna Sabalenka trionfa al WTA di Adelaide

Aryna Sabalenka trionfa al WTA di Adelaide.

Il primo torneo della stagione non ha bandiera. Lo vince la numero 5 del mondo Aryna Sabalenka, bielorussa e quindi apolide per Atp e Wta che fanno partecipare gli atleti di quella parte di mondo solo a titolo personale. Quindi vince per lei, ma vince Aryna Sabalenka che nella finale di Adelaide spezza il sogno della giovane ceca Linda Noskova che all'ultimo atto ci è arrivata partendo dalle qualificazioni.

6-3 7-6 per Sabalenka che trionfa senza perdere nemmeno un set in tutta la settimana. L'undicesimo titolo della carriera è servito per lei che nel 2022 era rimasta a secco perdendo le 3 finali giocate. Per la diciottenne Noskova, che dopo aver perso per 6-3 il primo ha giocato il secondo alla pari arrendendosi solo al tie break, è un'impresa che vale il salto dalla posizione numero 102 alle prime 60.

E anche un posto nella storia, lei, che diventa la più giovane finalista di un WTA 500 dai tempi di Caroline Wozaniacki (era il 2008). Il torneo di Adelaide, "combined", ha concluso anche il tabellone maschile. Finale con Djokovic, in Australia un anno dopo la telenovela dovuta alla mancata vaccinazione anti Covid, vincitore in 3 set su Korda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: