Ashleigh Barty, numero uno al mondo, trionfa nella finale di Wimbledon. Sul campo centrale dell'All England Club la Barty ha battuto la polacca Karolina Pliskova: 6-3, 6-7, 6-3 in quasi due ore di gioco Per l'australiana è il primo successo sull'erba di Wimbledon, il secondo in un torneo del grande slam.