TENNIS Ashleigh Barty regina di Wimbledon

Ashleigh Barty, numero uno al mondo, trionfa nella finale di Wimbledon. Sul campo centrale dell'All England Club la Barty ha battuto la polacca Karolina Pliskova: 6-3, 6-7, 6-3 in quasi due ore di gioco Per l'australiana è il primo successo sull'erba di Wimbledon, il secondo in un torneo del grande slam.

