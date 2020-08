Assegnate in Europa le maglie di Campione Nazionale

Il campionato nazionale norvegese su strada premia per questioni di millimetri Sven Erik Bystom. Il portacolori della UAE Emirates, ex Campione del Mondo Under 23, ha conquistato la maglia al termine dei 204 chilometri del circuito di Royse. Battuti per una frazione di secondo il 21enne Jonas Iversby e Carl Fredrik Hage corridori con cui Bystrom in passato ha anche corso. Il resto del gruppo, di cui faceva parte anche Alexander Kristoff, è giunto a più di un minuto dai primi tre.

Stanislaw Aniolkowski si impone ai Campionati di Polonia. Il corridore della CCC Development Team ha vinto il titolo nazionale sorprendendo il gruppo dopo che una fuga era stata ripresa all’interno dell’ultimo chilometro in una corsa resa incerta da un circuito insidioso caratterizzato da continui saliscendi. Alle sue spalle si piazza Szymon Sajnok, mentre il podio viene completato da Paweł Franczak. Sei mesi dopo il suo primo successo nella Kuurne-Brussels-Kuurne, Kasper Asgren si ripete e fa suo il Campionato Nazionale Danese. La chiave è arrivata a 15 chilometri, quando Kasper Asgreen è uscito da un gruppo di dodici uomini ed è stato raggiunto solo da Kron. I due hanno ampliato il loro margine a venti secondi, prima che Kasper staccasse Kron all'ultimo chilometro, arrivando al traguardo a braccia alte.

Mathieu Van der Poel si laurea campione d’Olanda: il portacolori della Alpecin Fenix ha preceduto per distacco Nils Eekhoff della Sunweb e Timo Roosen della Jumbo Visma.

Anche in Ungheria, il 23enne Viktor Filutas (Giotti Victoria) è giunto al traguardo da solo, anticipando di quattro secondi Daniel Dina e Gabor Fejes mentre il portacolori dell’Androni-Sidermec Janos Pelikan ha chiuso al quarto posto ai piedi del podio.