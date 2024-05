GIRO D'ITALIA Assolo di Alaphilippe sul traguardo di Fano Vittoria d'altri tempi per il corridore francese, al primo successo in carriera nella corsa rosa

Julien Alaphilippe ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia con arrivo in solitaria sul traguardo di Fano. Per il corridore francese si tratta del primo successo in carriera nella Corsa Rosa. Non cambia la classifica generale con Pogacar saldamente al comando. Domani si corre la tredicesima frazione con partenza da Riccione e arrivo a Cento.

