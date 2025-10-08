ATLETICA LEGGERA Athtech 2025. Fabbri: "San Marino si fa luogo d'incontro", Forcellini: "Un onore ospitarla" Il segretario di Stato sottolinea il ruolo di "ponte" della Repubblica, il presidente del Cons aggiunge: "Parlerò con World Athletics per tornare da uno a due rappresentanti alle Olimpiadi per i micro Stati"

Nella scelta del Titano come sede della 6a edizione di Athtec, Conferenza sull'innovazione tecnologica nell'atletica leggera, promossa da European Athtletic, Rossano Fabbri vede una conferma del ruolo di "ponte", tra culture, ma anche tra presente e futuro, che San Marino può svolgere. Il segretario di Stato per lo Sport si dice molto entusiasta per l'arrivo dell'evento, che definisce "straordinario" e "veramente significativo".

"San Marino è stato scelto come luogo di confronto da un'organizzazione che, a livello internazionale, coniuga lo sport con la trasformazione digitale - commenta -. Il Titano è un luogo di incontro dove è facile trovarsi e avere rapporti di questo tipo, anche per la collocazione geografica e per ciò che rappresenta".

Una soddisfazione che esprime anche Christian Forcellini, presidente del Cons, elogiando l'operato della Federazione sammarinese atletica leggera nell'organizzare la Conferenza: "Avere manifestazioni del genere a San Marino, che fanno anche formazione e informazione, rendendo possibile un confronto su tutti i temi che riguardano non solo lo sport, ma anche quello che vi gira attorno, è un grande onore, un grande prestigio. Come Comitato olimpico siamo veramente contenti di quello che è stato fatto".

L'avere a San Marino rappresentanti di tutto il panorama europeo dell'atletica leggera, ma soprattutto rappresentanti di Europe Athletics e World Athletics, è un'occasione più unica che rara anche per un altro motivo: "Purtroppo, da Parigi 2024, abbiamo un solo rappresentante alle Olimpiadi per quanto riguarda l'atletica - spiega Forcellini -, mentre prima erano due, un maschio e una femmina. Questo è un po' penalizzante per i piccoli Stati: ho avuto modo di parlare con World Athletic, e ne avrò per riparlarci, al fine di capire se ci siano le condizioni per tornare a due rappresentanti ai Giochi, come lo era in passato".

