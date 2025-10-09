AthTech, cena di gala al Kursaal con ospiti internazionali

Nel servizio le interviste a An Dang Duy (direttore informatico di World Athletics) e Nicholas Launois (responsabile del settore digitale e dati di Europe Athletics)

Una cena di gala al Kursaal ha anticipato l'ultima giornata di lavori di Athtech data conference, la Conferenza internazionale sulla tecnologia nell'atletica leggera, in corso a San Marino. Tra un convegno e l'altro, con piattaforme, statistiche e nuovi strumenti al centro del dibattito, c'è stato spazio anche per una serata di svago e accoglienza dedicata agli ospiti, tra cui il direttore informatico di World Athletics, An Dang Duy.

“San Marino è una bellissima squadra – commenta –. È la mia prima volta qui e il benvenuto è stato fantastico. Grazie di nuovo per l'accoglienza resa alla conferenza di Athtech. Abbiamo tutti i Paesi europei rappresentati, qui, è positivo vedere un così bel raduno. La federazione sammarinese è una delle 214 federazioni di cui occupiamo come World Athletics. In merito alla tecnologia, quello che stiamo cercando di fare, come federazione mondiale, è aiutare tutti a far crescere il proprio movimento di atletica leggera. Ci sono cose che stiamo sviluppando, che possono essere utilizzate da federazioni più piccole o più grandi. Questo è qualcosa per cui stiamo spingendo molto e la conferenza di oggi serve per condividere con tutti quello che è stato sviluppato e come possa essere utilizzato da altre federazioni".

Quella sammarinese è un'edizione da record per Athetch, perché a parlare di innovazione sono arrivati sul Titano 120 partecipanti, da tutte le federazioni europee: il massimo registrato nelle prime sei organizzate. Secondo Nicholas Launois, responsabile del settore digitale e dati di Europe Athletics, l'accoglienza è stata però all'altezza dell'evento. “È la prima volta a San Marino, ma è il posto giusto per ricevere le 120 persone venute qui per parlare di tecnologia e comunità nell'atletica leggera – dice –. L'accoglienza è stata perfetta, avere il segretario per lo Sport a farla, poi, è stato un onore”.

Tecnologia, sì, ma prima di tutto ad Athtech si parla di fare squadra a livello internazionale: “Discutiamo soprattutto di comunità e di come poter lavorare meglio insieme – prosegue –. Le piattaforme sono importanti, ma se non c'è collaborazione tra le nostre federazioni non funzionano. Quindi piattaforme sì, tecnologia sì, ma serve una collaborazione al massimo livello”.

Nel servizio le interviste a An Dang Duy (direttore informatico di World Athletics) e Nicholas Launois (responsabile del settore digitale e dati di Europe Athletics)










