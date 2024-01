WORLD INDOOR TOUR 2024 Atletica: a Ostrava il nuovo record dei 400 donne Tappa del World Indoor Tour Gold, il Czech Indoor Gala.

Atletica: a Ostrava il nuovo record dei 400 donne.

L'olandese Lieke Klaver domina i 400 piani donne e fa segnare il nuovo record mondiale con il tempo di 50.54. Grande prova di forza la sua, nessuna possibilità per le avversarie. Seconda la norvegese Jaeger con 51.57, più staccata la rappresentante della Repubblica Ceca Vondrova con 52.05. Distacchi abissali e grande prova per la Klaver nuova leader mondiale. Altra prestazione di buon livello quella della polacca Ewa Swoboda una freccia nei 60 piani, centrato il record del Meeting in 7.07. Podio completato dalla lussemburghese Van Der Weken e dalla belga Rosius. Nella stessa misura ma competizione maschile davanti a tutti il giapponese Kiryu in 6.53, il tedesco Hatmann e lo svedese Larsson i migliori tre di questa gara razzo. Il greco Tentoglu si impone nel salto in lungo con la misura di 8.09, grande prestazione la sua. 8.03 per Juska Repubblica Ceca secondo, e l'irlandese Ademola terzo posto con 7.83. Nel lancio del peso prevale lo statunitense Roger Steen con la misura di 21.38, davanti a Stanek della Repubblica Ceca e il Neozelandese Walsh. La slovena Tina Sutej domina il salto con l'asta con la con la misura di 4.73.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: