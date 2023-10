ATLETICA Atletica, Campionati Master: argento per Eleonora Rossi nel salto con l'asta

Ai campionati europei master di Pescara, San Marino protagonista con Eleonora Rossi. L'atleta biancoazzurra ha conquistato l'argento nella categoria W35 nel salto con l'asta con la misura di 3.10 metri. A Pescara in gara anche altri sammarinesi con Paola Carinato, quinta nei W55 2000 metri siepi con il tempo di 10’27’’59, ottavo posto per Libero Barulli M75 mezza maratona con 2h 43’10’’ e 31°posto nei 100 metri 13’’66 e 32° posto nei 200 metri in 28’’53 per Potito Porreca categoria M55.

