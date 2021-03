ATLETICA LEGGERA Atletica, Europei Indoor: Ingebrigtsen oro nei 1500m (con un brivido) Arrivano le prime medaglie agli Europei in programma a Torun, in Polonia. Il 20enne norvegese vince la gara, viene squalificato e poi riammesso. Ottima prestazione anche per Tentoglou nel salto in lungo maschile: 8.35, record stagionale.

Era la gara più attesa della giornata e Jakob Ingebrigtsen non ha tradito le attese, anche se con un brivido. Il giovane talento norvegese ha dominato nei 1500 metri maschili ma è stato squalificato al termine della prova per aver superato con un piede il cordolo che delimita la pista. A distanza di ore, però, Ingebrigsten è stato nuovamente inserito in classifica dopo il reclamo presentato dal team scandinavo. E così è oro davanti al polacco beniamino di casa Marcin Lewandowski e allo spagnolo Jesus Gomez. Più combattuta, invece, la finale dei 3000 metri donne vinti dalla britannica Markovic in 8:46.43, argento per Finot e bronzo per la connazionale Ockenden.

Qualche ora prima assegnata la prima medaglia di questi Europei Indoor a Torun. Nel getto del peso femminile il titolo è andato ad Auriol Dongmo: 19.34 la misura fatta segnare dalla portoghese, 5 centimetri meglio della svedese Roos. In campo maschile il migliore è stato il ceco Tomas Stanek con un ottimo 21.62. Alle sue spalle Haratyk e Mihajlevic, rispettivamente con 21.47 e 21.31. A chiudere il programma il salto in lungo - sempre maschile - dove ha brillato la stella del greco Tentoglou. Il suo 8.35 vale il primo posto e la migliore prestazione dell'anno. Non sono bastati, dunque, i record nazionali allo svedese Montler (8.31) ed al finlandese Pulli (8.24) per conquistare il tanto agognato oro.

