ATLETICA LEGGERA Atletica, Europei U20: Bertelli d'oro, Stronati e Gabriele d'argento a Gerusalemme Terza giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica leggera ed altre soddisfazioni per la “giovane” Italia.

Continua a stupire l'Italia negli Europei Under 20 di atletica leggera in Israele. L'ultimo capolavoro è l'oro di Simone Bertelli nel salto con l'asta ma non sono mancate altre medaglie, inaspettate e bellissime. Una di queste è lo splendido argento di Edoardo Stronati nel salto in alto. L'azzurro, dopo aver superato senza problemi i 2 metri e i 2.09, ha avuto bisogno del secondo tentativo sia per valicare i 2.15 che i 2.18. Un gran percorso che però non è bastato per battere lo svedese e figlio d'arte Melwin Lycke Holm. Suo padre Stefan fu quattro volte campione del mondo indoor e soprattutto oro olimpico ad Atene 2004. Holm e Stronati hanno commesso tre errori a 2.21, lo scandinavo però può far festa per il percorso netto operato fino a quel momento. L'Italia è argento, così come nella 10000 metri di marcia femminile con il secondo posto conquistato da Giulia Gabriele. La classe 2005 è stata brillantemente in testa fino al sesto chilometro poi ha dovuto lasciare il passo alla micidiale progressione della spagnola Santacreu che ha fatto il vuoto e si è presa l'oro con il personale di 46 minuti spaccati. Gabriele si ferma a 46:57, seconda migliore prestazione della sua giovanissima carriera. In questa gara c'è anche la quarta posizione di Giada Traina, che ha a lungo accarezzato il podio.

Chi ha stupito, invece, è stato Daniele Groos nei 200 metri maschili: il laziale conquista una gran medaglia di bronzo sul mezzo giro di pista a Gerusalemme, tagliando il traguardo in 21.01. Davanti a lui il polacco Zakrzewski – che bissa l'oro dei 100 – e l'olandese Spiering. Non sono però mancate le delusioni: nei 1500 maschili Manuel Zanini è quarto in 4:01.63 e si deve accontentare della medaglia di legno. Vince l'Olanda con Laros, alle sue spalle l'austriaco Kamenschak e il ceco Gajdos. C'era attesa invece per Marta Amani nel salto in lungo femminile: l'azzurra però incappa in qualche nullo di troppo ed è solo settima a 6.42. Oro all'Irlanda con Elizabeth Ndudi in 6.56.

