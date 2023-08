ATLETICA LEGGERA Atletica, Europei U20: Furlani da record nel salto in lungo

Atletica, Europei U20: Furlani da record nel salto in lungo.

A Gerusalemme brilla la stella di Mattia Furlani. Nella seconda giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica leggera, il 18enne laziale si prende la scena nel salto in lungo. E' la prima medaglia d'oro per l'Italia nella rassegna continentale, con Furlani che – grande favorito alla vigilia – non ha tradito le aspettative. 8.23 al primo salto, nonostante il vento contrario: è nuovo record agli Europei di categoria. Furlani si ferma ad un solo centimetro dal suo personale, ma tanto basta per fare il vuoto e mettersi dietro gli avversari.

Dal salto in lungo alle gare regine dell'atletica, i 100 metri: nel femminile trionfa la britannica Joy Eze che ferma il crono sull'11.39 e, per un solo centesimo di secondo, batte la connazionale Regis. Bronzo Ungheria con Kocsis in una disciplina che ha visto protagonista anche la sammarinese Alessandra Gasparelli: 11.68 nelle batterie e 17° posto, a un passo dalla semifinale. Nei 100 maschili vince il polacco Marek Zakrzewski che sfreccia in 10.25 e precede lo svedese Hughes e il britannico Anyagou. Ottava posizione per l'azzurro Jacopo Capasso, in 10.59.

Chi sfiora la medaglia, invece, è Celeste Polzonetti nei 100 ostacoli femminili. La brianzola, ancora 17enne, sigla il personale di 13.36 e si ferma ad appena quattro centesimi dal bronzo della svizzera Flotow. Oro alla Germania con il dominio assoluto di Rosina Schneider in 13.06. Nei 110 ostacoli maschili c'è delusione per Damiano Dentato che, dopo aver impressionato in batteria e semifinale, si ferma al sesto ostacolo. Vince l'Austria con Enzo Diessl in 13.12, alle sue spalle il finlandese Vehmaa e il portoghese Ambriz.

C'è gloria anche per Cipro nel lancio del martello femminile: Valentina Savva migliora il 64.64 del secondo tentativo e fa segnare la misura di 64.69, staccando di quasi due metri la tedesca Julien e l'ungherese Csatari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: