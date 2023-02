Atletica: l'incredibile Duplantis senza confini nell'asta indoor, 6,22 record

Ancora lui, ancora Mondo Duplantis. Nuova impresa per il fenomeno dell'asta che vola a 6,22 nel meeting indoor di Clermont-Ferrand, in Francia, e aggiunge un altro centimetro al suo primato mondiale. Strabiliante il fuoriclasse svedese, a segno con margine nel suo terzo e ultimo tentativo alla quota-record. Battuto il 6,21 all'aperto dello scorso 24 luglio ai Mondiali di Eugene, oltre che il 6,20 in sala di un anno fa alla rassegna iridata di Belgrado.

Sempre più nella leggenda, a soli 23 anni di età, perché diventano 60 i salti sopra i sei metri in carriera se si considera anche il 6,01 ottenuto durante la gara, invece era arrivato a 46 il mitico Sergey Bubka.

Dopo due errori, il primo abbattendo l'asticella in fase discendente e il secondo senza completare il caricamento, esplode la gioia di Armand che viene abbracciato dall'avversario-amico Renaud Lavillenie, stavolta presente in veste di organizzatore dell'All Star Perche, manifestazione tutta dedicata alla specialità. È il quarto primato mondiale al coperto per Duplantis, che ha scelto di non essere in gara ai prossimi Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo).