TROFEO LIBERTAS Atletica leggera, Silvia Macina vince il Trofeo Sandra Sabattini La portacolori della San Marino Athletics Academy ha vinto la gara dei 60m con il tempo di 8’’7

Atletica leggera, Silvia Macina vince il Trofeo Sandra Sabattini.

La sammarinese Silvia Macina ha vinto la gara dei 60m nel Trofeo Libertas allo Stadio di Rimini, manifestazione riservata ai giovani tra gli 11 e 14 anni dell’Emilia Romagna.

Dopo una partenza fulminante, la portacolori della San Marino Athletics Academy riesce a mantenere il vantaggio e si lancia verso il traguardo, aggiudicandosi il prezioso Trofeo. Poco prima, aveva ottenuto la migliore prestazione personale nel salto in lungo con la misura di 3.88m. La coetanea Emma Buscarini, all’esordio nel mezzofondo, ha corso i 1000m in 4’15’’9, la migliore prestazione personale.



L’organizzatore ha messo in palio un premio speciale dedicato a Sandra Sabattini, la velocista 22 anni morta tragicamente il 2 maggio 1984 e beatificata nel 2021 per la sua devozione nell’assistere i più bisognosi e nell’aver salvato, per sua intercessione, dalla malattia un padre di famiglia.

