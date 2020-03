ATLETICA LEGGERA Atletica Leggera, slitta la Diamond League

Atletica Leggera, slitta la Diamond League.

Il circuito di atletica leggera mondiale della Diamond League ha annunciato che il calendario 2020 subirà delle modifiche. I primi tre meeting della stagione, quello di Doha in Qatar del 17 aprile e quelli a Shangai in Cina del 9 e 16 maggio sono rinviati e non si svolgeranno nelle date previste.



I più letti della settimana: