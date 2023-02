MEETING MONDEVILLE Atletica: messaggio di Ferdinand Omanyala a Jacobs in vista dei Mondiali A meno di un mese dai mondiali di atletica indoor di Istanbul, l'atletica ha fatto tappa in Francia.

Ferdinand Omanyala ha conquistato la vittoria nei 60 metri del meeting di Mondeville. In Francia il kenyano è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 6.55 superando di quattro centesimi, l’ivoriano Arthur Cissè. Terzo il britannico Charles Dobson. Nella gara dei 60 metri femminile successo per Tristan Evelyn con 7.18. Alle spalle dell'atleta delle Barbados Morolake Akinosun con 7.20 e Bassant Hemida 7.34. Sempre in campo femminile Alaysha Johnson si aggiudica il primo posto nei 60 metri ostacoli con 7.96 precedendo l'australiana Michelle Jenneke con 8.02 e l'azzurra Laura Valette che ferma il tempo su 8.12. Un po' di Italia anche nel salto triplo, ma giù dal podio. Alla spalle delle cubane Leyanis Perez Hernandez con 14.48 e Liadagmis Povea con 14.39, c'è la turca Tugba Danismaz con 14.12, poi l'azzurra Dariya Derkach con 14.08. Nel salto in alto vince l'Ucraina con Yulia Levchenko con la misura di 1.89. Nei 400 metri donna primo posto per l'irlandese Sharlene Mawdsley con 53.37. Negli 800 metri uomini lo spagnolo Javier Miron è stato il migliore con 1:49.50, due centesimi meglio del britannico Daniel Rowden.

