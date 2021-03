ATLETICA Atletica: Sansovini a Torun per l’Europeo indoor Il velocista sammarinese in gara nei 60m

Atletica: Sansovini a Torun per l’Europeo indoor.

A Torun, in Polonia, dal 5 al 7 marzo si disputeranno i Campionati Europei indoor di Atletica Leggera 2021. A rappresentare San Marino, nella gara più partecipata, i 60m, ci sarà Francesco Sansovini guidato dal tecnico Alberto Andruskiewicz. Il portacolori biancazzurro gareggerà in batteria alle 10:18 locali di sabato 6 marzo. Sansovini si presenta fra i big dell’atletica con il personal best di 6’83 ottenuto proprio in questa stagione. L’obiettivo di Sansovini è quello di ben figurare nonostante l’alto livello della concorrenza e nonostante alcuni piccoli acciacchi fisici che lo hanno colpito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: