Atp 250, due semifinali per l'Italia: Darderi a Marrakech, Cobolli a Bucarest Entrambi hanno vinto per 2 set a 0. Fuori Bellucci, anche lui impegnato in Marocco.

Luciano Darderi è in semifinale al Gran Prix Hassan II, torneo Atp 250 in corso a Marrakech, vinto lo scorso anno da Matteo Berrettini. L'azzurro, dopo aver eliminato lo statunitense Boyer e il francese Gaston, ha sconfitto in due set il ceco Kopriva, battuto 7-5 7-2. Nel prossimo incontro affronterà lo spagnolo testa di serie numero 5 Carballes Baena. Sfuma invece l'accesso al penultimo turno per l'altro italiano rimasto in corsa, Mattia Bellucci, che si arrende in due set (3-6, 4-6) all'olandese Griekspoor, testa di serie numero 1. A Bucarest, nel Romanian Open, raggiunge la seconda semifinale Atp della carriera Flavio Cobolli, battendo in due set (7-6, 6-4) l'austriaco Misolic. Nel prossimo incontro si giocherà l'accesso alla finale contro il bosniaco Dzhumur.

