ATP 250 Stoccarda: Matteo Berrettini in semifinale con il tedesco Struff

Sull'erba, primo torneo dell'anno, il 30enne Matteo Berrettini continua a mietere vittime. Sui prati di Stoccarda, il tennista romano (sempre più vicino alla top 25 mondiale) ha eliminato in rapida successione Nick Kyrgios, Karen Khachanov (numero 9 del mondo) e ultimo in ordine di tempo Denis Kudla, con un secco 6-3 6-3. Per arrivare alla sua quinta semifinale in carriera, la prima sull'erba, una superficie sulla quale gli italiani hanno storicamente sempre fatto fatica, Berettini ha mostrato un tennis di ottima qualità per avere ragione dello statunitense Kudla in due set con i parziali che danno la dimensione del dominio 6-3 6-3 in 1h e 14m. La fase finale del torneo di Stoccarda e Wimbledon ormai alle porte ci dirà se l'Italia avrà trovato finalmente il suo giocatore sull'erba. Nell'altro quarto di finale il tedesco Struff, prossimo avversario di Berrettini ha avuto la meglio sul francese Pouille in due set 6-4 6-4.