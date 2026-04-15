Atp 500 Barcellona: Alcaraz si ritira, Sinner resta n. 1

Jannik Sinner arriverà agli Internazionali di Roma da numero 1 al mondo del tennis. Carlos Alcaraz si è ritirato dall'Atp 500 in corso a Barcellona, a causa di un infortunio al polso destro - quello della racchetta -, abbandonando il torneo già al primo turno e rinunciando all'inseguimento alla prima posizione del ranking.

Durante l'incontro con il finlandese Virtanen, lo spagnolo ha accusato un fastidio, che sembrava risolto, ma il dolore si è poi acuito. Gli esami hanno rivelato poi un problema da non sottovalutare e così Alcaraz, che avrebbe reclamato il numero 1 in caso di vittoria del torneo (a cui non partecipa Sinner), ha optato per la preservazione del proprio fisico.

Questo infortunio, tuttavia, ne mette a rischio anche la partecipazione al Masters 1000 di Madrid, anche se, non avendolo disputato neanche l'anno scorso, quanto meno non perderà punti in classifica.







