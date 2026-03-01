Atp 500, Cobolli trionfa ad Acapulco. Vince anche Cinà

Ad Acapulco sventola il tricolore bianco, verde e rosso, ma non è quello messicano, bensì quello italiano. Flavio Cobolli vince l'Abierto Mexicano de tenis, torneo Atp 500 svolto in America Centrale, battendo in due set lo statunitense Frances Tiafoe. Il risultato è di 7-6 (7-4) 6-4 in favore dell'azzurro, che conquista il terzo titolo Atp della propria carriera concedendo solo un break point all'avversario, n. 28 al mondo. Prima di Acapulco, Cobolli aveva trionfato nell'Open di Romania (Atp 250), il 6 aprile 2025, e nell'Open di Amburgo (Atp 500), il 24 maggio successivo.

Un altro successo azzurro si concretizza in India ed è targato Federico Cinà. Il diciottenne palermitano batte il britannico Felix Gill (n. 300) e si prende il il Challenger 125 di Pune in tre set: 6-3, 5-7 7-6 (7-1) è il punteggio in favore dell'italiano, che vince annullando cinque match point. È il suo primo titolo Challenger, arrivato dopo tre finali perse nel 2025 e due titoli minori, nel circuito Itf. Con questo successo, Cinà ritocca il proprio miglior piazzamento nel ranking Atp, salendo dalla 223^ alla 183^ posizione e diventando, dal 2 marzo, l'under 19 con la miglior classifica a livello mondiale.







